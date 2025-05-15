بعد تحقيق إنجاز غاب 9 سنوات.. التحدى الليبي يكرم خالد جلال وجهازه

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقي المدرب المصري خالد جلال، المدير الفني للتحدي الليبي، تكريمًا كبيرًا من قبل ناديه بعد تحقيق إنجاز للنادي غاب 9 سنوات، وعودته للدوري السداسي مرة أخري.

بيان نادي التحدي الليبي بتكريم

أقام مجلس إدارة نادي التحدى الليبي برئاسة نجيب الورفلي حفلاً لتكريم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة خالد جلال ومعاونه وائل كوندى، بعدما انتهى التعاقد رسميا بين الطرفين وصعود الفريق إلى دوري السداسي عقب غياب دام ٩سنوات.

ويعود الجهاز الفني المصرى إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء إجراءات السفر .

ونجح خالد جلال في كتابة تاريخ مميز مع التحدي باعادته إلى الدوري السداسي لأول مره منذ ٩سنوات وقدم الفريق نتائج إيجابية هذا الموسم وكان الحصان الأسود في البطولة ونجح فى تقديم عروض قوية أمام كبار الأندية الليبية.