"منافس الأهلي".. إنتر ميامي الأمريكي يجدد عقد نجمه قبل كأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق إنتر ميامي الأمريكي، تجديد تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا لمدة موسمين، حتى عام 2027.

وأعرب ألبا عن سعادته بتجديد تعاقده مع الفريق الأمريكي، حيث قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "سعيد لتجديد تعاقدي مع الفريق، خاصة في ظل الحب الكبير الذي ألقاه من جماهير الفريق".

وأضاف: "أسعى للاستمرار في المنافسة على جميع البطولات مع الفريق، حصد أكبر عدد من الألقاب والإنجازات مع الفريق".

ويستعد فريق إنتر ميامي الأمريكي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025.

وأوقعت القرعة فريق إنتر ميامي في المجموعة الأولى، ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كل من: "الأهلي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

ويذكر أن مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية، ستقام يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة.

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