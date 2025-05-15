قصة ابتزاز نجم الدوري الإنجليزي بسبب حمل مزيف

كتب - نهى خورشيد

كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس عن تعرض سون هيونج -مين نجم توتنهام وقائد منتخب كوريا الجنوبية، إلى ابتزاز بعد ادعاء أحد الفتايات حملها منه.

وبحسب ما نشرته وكالة "يونهاب"، فإن هناك إمراة تبلغ الـ20 عاماً حاولت ابتزاز سون خلال شهر يونيو الماضي مالياً، بادعاء أنها كانت على علاقة سابقة به.

وأضافت الوكالة أن سون تواصل أيضاً مع رجل أربعيني مطلع مارس الماضي لمواصلة الضغط والابتزاز بشأن تلك القصة.

كما أشارت أن وكالة اللاعب تقدمت بشكوى رسمية، مؤكدة أنه وقع ضحية لهذه المرأة، لتصدر الشرطة مذكرة توقيف بحقهما في 12 مايو الجاري.

يستعد سون لقيادة فريقه توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، بعد تعافيه من إصابته الأخيرة في القدم.