مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

جنوب افريقيا - شباب

1 0
18:00

نيجيريا - شباب

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

برشلونة

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

كينشاسا

13 33
16:00

الزمالك

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

18 4
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

اللقب الـ28.. برشلونة ينتظر التتويج بالدوري الإسباني الليلة

07:07 م الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    برشلونة
  • عرض 10 صورة
    برشلونة
  • عرض 10 صورة
    برشلونة
  • عرض 10 صورة
    برشلونة
  • عرض 10 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 10 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 10 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 10 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 10 صورة
    برشلونة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصل نادي برشلونة عن التتويج ببطولة الدوري الإسباني، وذلك خلال مباراة الفريق أمام إسبانيول، والتي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة وإسبانيول في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني؟

برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي يحتل الوصافة، ويتبقى ثلاث جولات لبرشلونة ومباراتين للريال.

وسيكون فريق برشلونة قريبًا من التتويج بلقب الليجا رسميًا أمام إسبانيول في حالة فوزه بالديربي ضد إسبانيول وحصد الثلاث نقاط حيث سيصل لـ85 نقطة، وهو عدد نقاط لا يمكن للريال الوصول اليه حتى في حال فوزه في المباراتين المتبقيتين له.

ففي حال فوز برشلونة اليوم سيضمن التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه، بغض النظر عن نتائج ريال مدريد في المباريات المتبقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة إسبانيول برشلونة وإسبانيول الدوري الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات... ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟