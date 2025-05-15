اللقب الـ28.. برشلونة ينتظر التتويج بالدوري الإسباني الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصل نادي برشلونة عن التتويج ببطولة الدوري الإسباني، وذلك خلال مباراة الفريق أمام إسبانيول، والتي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة وإسبانيول في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني؟

برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي يحتل الوصافة، ويتبقى ثلاث جولات لبرشلونة ومباراتين للريال.

وسيكون فريق برشلونة قريبًا من التتويج بلقب الليجا رسميًا أمام إسبانيول في حالة فوزه بالديربي ضد إسبانيول وحصد الثلاث نقاط حيث سيصل لـ85 نقطة، وهو عدد نقاط لا يمكن للريال الوصول اليه حتى في حال فوزه في المباراتين المتبقيتين له.

ففي حال فوز برشلونة اليوم سيضمن التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه، بغض النظر عن نتائج ريال مدريد في المباريات المتبقية.