آينتراخت فرانكفورت يعلن تجديد عقد المدير الفني للفريق

كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، تمديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الألماني دينو توبمولر لمدة موسمين مقبلين.

وينتهي عقد توبمولر مع فريق فرانكفورت الألماني، بنهاية عام 2028، بعدما كان من المقرر أن ينتهي بنهاية موسم 2025-2026.

وقال توبمولر في تصريحات عقب تجديد تعاقده مع الفريق: "أشعر بالفخر لكوني جزء من نادي فرانكفورت، سعيد بهذا الأمر للغاية".

وأضاف: "أتمنى أن ننهي هذا الموسم بأفضل صورة ممكنة مع فريق فرانكفورت".

ويحتل فريق فرانكفورت المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني حاليا، برصيد 57 نقطة، جمعهم من 33 مباراة بالمسابقة.

ويذكر أن دينو توبمولر تولى القيادة الفنية لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، في يوليو من عام 2023.

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