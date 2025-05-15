للعام الثالث على التوالي.. مصطفى محمد يرفض خوض مباراة دعم المثليين الجنسيين

كتبت-هند عواد:

رفض المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، خوض مباراة مونبلييه المقرر لها يوم السبت 17 مايو الحالي، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الفرنسي، بسبب دعم المثلية الجنسية.

ووفقا لشبكة RMC الفرنسية، يعد هذا العام الثالث على التوالي الذي لن يشارك فيه مصطفى محمد في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي التي تدعم المثلية الجنسية.

ويرتدي اللاعبون قميصا يحمل شعار: "كرة القدم ضد رهاب المثلية الجنسية"، كما ستحمل شارة اللاعبين ألوان قوس قزح.

وأضافت الشبكة، أن مصطفى محمد قرر عدم المشاركة في المباراة المقررة أمام مونبلييه يوم السبت 17 مايو، إلا أن قراره من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبة مالية على النادي.

وقال أنطوان كومبوار مدرب نانت عن مصطفى محمد: "اللاعب يعاني من مشكلة عضلية بسيطة، ويتلقى العلاج".

وعند سؤاله عن العلاقة بين هذا الغياب وحملة محاربة رهاب المثلية الجنسية، أضاف مدرب نانت: "نعم، أعرف. يمكنك تخيل أي شيء، لكن هذا أقل ما يقلقني. أستعد لمباراة حاسمة للنادي. مباراة حاسمة".

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