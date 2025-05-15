مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

جنوب افريقيا - شباب

0 0
18:00

نيجيريا - شباب

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

برشلونة

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

كينشاسا

13 33
16:00

الزمالك

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

للعام الثالث على التوالي.. مصطفى محمد يرفض خوض مباراة دعم المثليين الجنسيين

05:04 م الخميس 15 مايو 2025

مصطفي محمد (3)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

رفض المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، خوض مباراة مونبلييه المقرر لها يوم السبت 17 مايو الحالي، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الفرنسي، بسبب دعم المثلية الجنسية.

ووفقا لشبكة RMC الفرنسية، يعد هذا العام الثالث على التوالي الذي لن يشارك فيه مصطفى محمد في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي التي تدعم المثلية الجنسية.

ويرتدي اللاعبون قميصا يحمل شعار: "كرة القدم ضد رهاب المثلية الجنسية"، كما ستحمل شارة اللاعبين ألوان قوس قزح.

وأضافت الشبكة، أن مصطفى محمد قرر عدم المشاركة في المباراة المقررة أمام مونبلييه يوم السبت 17 مايو، إلا أن قراره من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبة مالية على النادي.

وقال أنطوان كومبوار مدرب نانت عن مصطفى محمد: "اللاعب يعاني من مشكلة عضلية بسيطة، ويتلقى العلاج".

وعند سؤاله عن العلاقة بين هذا الغياب وحملة محاربة رهاب المثلية الجنسية، أضاف مدرب نانت: "نعم، أعرف. يمكنك تخيل أي شيء، لكن هذا أقل ما يقلقني. أستعد لمباراة حاسمة للنادي. مباراة حاسمة".

اقرأ أيضًا:

أول صورة لوصول الإسباني ريفيرو للقاهرة لتولي تدريب الأهلي

لجنة التظلمات تحسم مصير أزمة الثلاث نقاط اليوم


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى محمد انت انت ومونبيلييه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات... ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟