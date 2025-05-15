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"رغبة ترامب تقربه من الغريم".. مستجدات في مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر

11:57 ص الخميس 15 مايو 2025

كريستيانو رونالدو

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كتبت-هند عواد:

لا يزال مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي غامضا، إذ أن اللاعب ينتهي تعاقده مع الفريق في 30 يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "maisfutebol"، أن كريستيانو رونالدو غير راضٍ عن المشروع الرياضي لنادي النصر ومستقبله حاليًا معلقا، لهذا يفكر البرتغالي في عدم تجديد تعاقده مع الفريق.

وأضافت، أن رونالدو يريد تكوين فريق أقوى للمنافسة على الألقاب، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ وصوله. ويصر أيضًا على ضرورة تغيير المدرب، حتى أنه حاول مؤخرًا إبعاد كارلو أنشيلوتي عن المنتخب البرازيلي لتولي تدريب الفريق السعودي.

ودفع هذا الأمر، صندوق الاستثمار السعودي، إلى النظر في عرض لرونالدو لتمثيل غريمه الهلال، حتى لو كان ذلك فقط خلال كأس العالم للأندية.

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن وجود رونالدو في كأس العالم للأندية رفقة الهلال، سيضيف للبطولة، إذ أنه من أكبر المعجبين برونالدو كواحد من أكبر الشخصيات في البطولة، رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

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كريستيانو رونالدو ترامب نادي النصر
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