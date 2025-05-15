أقيمت أمس الأربعاء الموافق 14 مايو الجاري العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة ثلاثة مباريات في بطولة الدوري الإسباني.

كما أقيمت أمس الأربعاء مباراة نهائي كأس إيطاليا، التي جمعت بين فريقي بولونيا وميلان، وانتهت لصالح بولونيا بهدف دون مقابل.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي

نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس

ريال مدريد يفوز على ريال مايوركا 2-1

ديبورتيفو ألافيس يفوز على فالنسيا 1-0

فياريال يفوز على ليجانس 3-0

نتائج مباريات كأس إيطاليا أمس

بولونيا يفوز على ميلان 1-0

نتائج مباريات الدوري الهولندي أمس

زفولة يفوز على فيليم 2-1

أوتريخت يتعادل مع سبارتا روتردام 1-1

ألكمار يفوز على تفينتي 3-2

إيندهوفن يفوز على هيراكلس 4-1

نيميجين يفوز على بريدا 3-0

أياكس يتعادل مع جرونينجن 2-2

جو أهيد إيجلز يفوز هيرنفين 1-0

فينورد يفوز على فالفيك 2-0

ألمير سيتي يتعادل مع فورتونا 1-1