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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

02:29 ص الخميس 15 مايو 2025

كرة قدم

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تقام اليوم الخميس الموافق 15 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات، وأبرزها مباراة منتخب مصر للشباب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره منتخب المغرب اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب.

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب اليوم

مصر ضد المغرب الساعة 9 مساء، "بي إن سبورتس".

جنوب أفريقيا ضد نيجيريا الساعة 6 مساء، "بي إن سبورتس".

مواعيد الدوري الإسباني اليوم

برشلونة ضد اسبانيول الساعة 10:30 مساء، "بي إن سبورتس".

رايو فاييكانو ضد ريال بيتيس الساعة 8 مساء، "بي إن سبورتس".

أوساسونا ضد أتليتكو مدريد الساعة 8 مساء، "بي إن سبورتس".

خيتافي ضد اتلتيك بلباو، 10.30 مساء، "بي إن سبورتس".

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

القادسية ضد الوحدة، 6 مساء، "SCC sport".

الرياض ضد الشباب، 7 مساء، "SCC sport"

الرائد ضد الاتحاد، 9 مساء، "SCC sport".

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جدول مباريات اليوم الدوري الإسباني أمم أفريقيا للشباب مباريات اليوم
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