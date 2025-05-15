مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

جنوب افريقيا - شباب

- -
18:00

نيجيريا - شباب

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

برشلونة

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

كينشاسا

- -
16:00

الزمالك

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

"مبابي يعادل صلاح".. ترتيب قائمة المرشحين لحصد الحذاء الذهبي الأوروبي

03:06 ص الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 9 صورة
    أحتفال مبابي بعد هدفه أمام مانشستر سيتي
  • عرض 9 صورة
    احتفال مبابي
  • عرض 9 صورة
    كيليان مبابي لاعب ريال مدريد
  • عرض 9 صورة
    احتفال ليفاندوفسكي (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفال ليفاندوفسكي (2)
  • عرض 9 صورة
    احتفال ليفاندوفسكي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

ما زالت المنافسة على حصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، مشتعلة بين عدد من اللاعبين، في الدوريات الأوروبية المختلفة.

واقتحم النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب ريال مدريد، قائمة المتنافسين لحصد لقب الحذاء الذهبي بشكل قوي، بعدما تمكن من تسجيل هدف مع فريقه أمس أمام ريال مايوركا، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع مبابي عدد أهدافه خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، إلى الهدف رقم 28 في صدارة قائمة هدافي المسابقة.

وعادل مبابي عدد أهداف ونقاط محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني بقائمة المتنافسين لحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ترتيب المتنافسين لحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي

1- فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة)، 38 هدفا، 57 نقطة.

2- محمد صلاح (ليفربول)، 28 هدفا، 56 نقطة.

3- كيليان مبابي (ريال مدريد)، 28 هدفا، 58 نقطة.

4- هاري كين (بايرن ميونخ)، 25 هدفا، 50 نقطة.

5- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، 25 هدفا، 50 نقطة.

ويحصل اللاعب الذي يلعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، هم "الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي"، على نقطتين عن كل هدف يقوم بتسجيله، فيما يحصل اللاعبين في الدوريات الأخرى على نقطة ونصف عن كل هدف.

والجدير بالذكر أن النجم الإنجليزي هاري كين، هو المتوج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي في الموسم الماضي 2023-2024، بعد تسجيل 34 هدفا مع فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

أقرأ أيضًا:
تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا للشباب

مدرب المغرب: "نحترم مصر.. لكن نريد الذهاب إلى المونديال ونحن أبطال أفريقيا"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الحذاء الذهبي الأوروبي سباق الحذاء الذهبي الأوروبي كليان مبابي ريال مدريد وريال مايوركا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ