كتب - يوسف محمد:

ما زالت المنافسة على حصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، مشتعلة بين عدد من اللاعبين، في الدوريات الأوروبية المختلفة.

واقتحم النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب ريال مدريد، قائمة المتنافسين لحصد لقب الحذاء الذهبي بشكل قوي، بعدما تمكن من تسجيل هدف مع فريقه أمس أمام ريال مايوركا، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع مبابي عدد أهدافه خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، إلى الهدف رقم 28 في صدارة قائمة هدافي المسابقة.

وعادل مبابي عدد أهداف ونقاط محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني بقائمة المتنافسين لحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ترتيب المتنافسين لحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي

1- فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة)، 38 هدفا، 57 نقطة.

2- محمد صلاح (ليفربول)، 28 هدفا، 56 نقطة.

3- كيليان مبابي (ريال مدريد)، 28 هدفا، 58 نقطة.

4- هاري كين (بايرن ميونخ)، 25 هدفا، 50 نقطة.

5- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، 25 هدفا، 50 نقطة.

ويحصل اللاعب الذي يلعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، هم "الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي"، على نقطتين عن كل هدف يقوم بتسجيله، فيما يحصل اللاعبين في الدوريات الأخرى على نقطة ونصف عن كل هدف.

والجدير بالذكر أن النجم الإنجليزي هاري كين، هو المتوج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي في الموسم الماضي 2023-2024، بعد تسجيل 34 هدفا مع فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

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