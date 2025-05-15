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رغم الموسم الاستثنائي.. برشلونة يقرر رحيل 8 لاعبين بنهاية الموسم

08:11 ص الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 13 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 13 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 13 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 13 صورة
    برشلونة
  • عرض 13 صورة
    برشلونة
  • عرض 13 صورة
    برشلونة
  • عرض 13 صورة
    برشلونة
  • عرض 13 صورة
    برشلونة
  • عرض 13 صورة
    برشلونة
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    برشلونة
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    برشلونة
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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد نادي برشلونة لإحداث ثورة كبيرة في تشكيلته خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة رغم النجاحات التي حققها الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وتمكن برشلونة هذا الموسم من التتويج بلقب كأس الملك وبات قاب قوسين أو أدني من حصد لقب الدوري الإسباني، إضافة إلى بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن إدارة النادي الكتالوني ترى ضرورة إحداث تغييرات بالموسم الجديد.

وبحسب ما أوردته صحيفة "دياريو سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يخطط للاستغناء عن 8 لاعبين دفعة واحدة، في خطوة تهدف إلى جمع سيولة مالية ضخمة من خلال بيع بعض الأسماء البارزة.

ووفقًا للتقارير، فإن قائمة الراحلين المحتملين تضم كلًا من: إنياكي بينيا، رونالد أراوخو، هيكتور فورت، فيرمين لوبيز، غافي، بابلو توري، باو فيكتور، وأنسو فاتي.

القرار بفتح باب الرحيل أمام هذه الأسماء قد يفتح شهية الأندية الكبرى، خاصة في الدوريين الإنجليزي والسعودي، حيث أشارت الصحيفة إلى وجود اهتمام متزايد من أندية سعودية تسعى إلى استقطاب لاعبين من الصف الأول ضمن استراتيجيتها الطموحة لتقوية المنافسة محليًا وتعزيز صورتها عالميًا.

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