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اللقب الثالث.. بولونيا يقهر ميلان ويتوج بكأس إيطاليا

12:15 ص الخميس 15 مايو 2025

فريق بولونيا

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كتب- محمد عبدالهادي:

فاز فريق بولونيا على نظيره ميلان ليتوج بطلًا لكأس إيطاليا في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء بملعب "أولمبيكو".

وفاز بولونيا على ميلان بنتيجة 1-0، سجله اللاعب دان ننوي في الدقيقة 53 من عمر المباراة لخطف لقب الكأس من أنياب العملاق ميلان.

ويعد نهائي كأس إيطاليا الخامس عشر في تاريخ ميلان، حيث سبق له التتويج باللقب 5 مرات، وحل وصيفاً في 10 نهائيات، وكان آخر تتويج له بالبطولة في نسخة عام 2003.

على الجانب الآخر، خاض بولونيا نهائي كأس إيطاليا للمرة الثالثة ضد ميلان في مناسبتين فقط، ونجح في التتويج باللقب فيهما، وذلك في نسختي عامي 1970 و1974، و2025.

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فريق بولونيا بولونيا ميلان نهائي كأس إيطاليا نتيجة مباراة ميلان وبولونيا
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