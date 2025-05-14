موناكو الفرنسي يعلن التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي موناكو الفرنسي، التعاقد مع النجم الإنجليزي إيرك داير، قادماً من فريق بايرن ميونخ الألماني، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح موناكو عبر بيان رسمي أورده موقعه الرسمي مساء اليوم الأربعاء أن التعاقد مع نجم الدفاع الإنجليزي بعقد لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، ليبدأ في الصيف المقبل وينتهي في 2028.

وينتهي عقد داير مع فريق بايرن ميونخ الألماني، بنهاية الموسم الحالي 2024 -2025، مما يعني انتقاله إلى الفريق الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وشارك داير رفقة فريق بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي، في 27 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

يذكر أن المدافع الإنجليزي صاحب ال 31 عاما، انضم إلى العملاق البافاري في يوليو من العام الماضي 2024 قادما من توتنهام الإنجليزي.

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