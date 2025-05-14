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ما هي رسالة وزير الرياضة لمنتخب الشباب قبل مواجهة المغرب في نصف النهائي

11:05 م الأربعاء 14 مايو 2025

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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كتب - نهى خورشيد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، لدعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه، قبل مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأكد صبحي خلال الزيارة على ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الفراعنة على تقديم أداء مشرف يمثل الكرة المصرية، مشدداً على أهمية التركيز والإصرار في هذه المرحلة الحاسمة.

وأشاد أعضاء اتحاد الكرة ومنهم مصطفى أبو زهرة ووليد درويش ومحمد أبو حسين، بروح اللاعبين والتعاون داخل المعسكر، معربين عن فخرهم بالتأهل إلى كأس العالم للشباب بعد غياب 12 عاماً.

على الجانب الأخر، أكد أسامة نبيه أن اللاعبين على قدر المسؤولية و سيبذلون كل ما في وسعهم للفوز على المغرب، فيما توجه قائد المنتخب أحمد خالد بالشكر لوزارة الرياضة واتحاد الكرة على الدعم المتواصل.

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للشباب الكابتن أسامة نبيه المغرب كأس الأمم الإفريقية
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