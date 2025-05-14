الأهلي السعودي يصدم فيرمينو بشأن مستقبله

كتب - نهى خورشيد

حسمت إدارة نادي الأهلي السعودي، موقفها النهائي بشأن مصير النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الفريق الأول، وذلك في ظل اقتراب الموسم الكروي بالمملكة من الانتهاء.

وصرح خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة الراقي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "أكشن مع وليد" أن اللاعب سيغادر الأهلى بشكل رسمي فور الانتهاء من تسوية كافة التفاصيل المالية المتعلقة بعقده، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي.

يُذكر أن فيرمينو انضم إلى صفوف الأهلي صيف موسم 2023 قادماً من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي والمحترف بصفوفه الدولي المصري محمد صلاح.

ويحتل الفريق الكروي بنادي الأهلي السعودي المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 61 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن المتصدر نادي الاتحاد.