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بالقوة الضاربة.. تشكيل ميلان وبولونيا في نهائي كأس إيطاليا

09:26 م الأربعاء 14 مايو 2025

صحيفة "O Jogo" البرتغالية أوضحت أن نادي الهلال ينا

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لميلان، وفينشنزو إيتاليانو مدرب بولونيا، الجهاز التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات نهائي كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن ينطلق نهائي كأس إيطاليا بين ميلان وبولونيا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة AD SPORTS Premium1.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: بافلوفيتش - جايبا - توموري.

خط الوسط: رايندرز - تشيك - ثيو - هيرنانديز.

خط الهجوم: بولسيتش - لياو - يوفيتش.

تشكيل بولونيا لمواجهة ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سكوربسيكي.

خط الدفاع: ميرندا - لوسومي - بوكيما - هولم.

خط الوسط: فريلير - فيرجسون - جيوفاني فابيان.

خط الهجوم: ندوي - أورسوليني - كاسترو.

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