كتب - يوسف محمد:

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال مايوركا الإسباني، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 بالدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، رامون جاكوبو، راؤول أسينسيو وفران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، داني سيبايوس وجود بيلينجهام.

خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي وإندريك فيليبي.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، فيما يأتي فريق ريال مايوركا المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة.

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