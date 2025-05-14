مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

3 0
20:00

ديبورتيفو ليجانيس

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

كأس إيطاليا

بولونيا

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

ضربة قوية لريال مدريد

07:37 م الأربعاء 14 مايو 2025

إبراهيم دياز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني :

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء٬عن إصابة إبراهيم دياز لاعب خط الوسط وغيابه عن مباراة ريال مايوركا، ليزيد معاناة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني الممتاز.

وذكر نادي ريال مدريد عبر بيانه:"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا إبراهيم دياز٬ من قبل الخدمات الطبية، شخصت إصابته في العضلة المقربة الطويلة لفخذه الأيسر".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 75 بينما يحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 58 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ضربة قوية لريال مدريد إصابة إبراهيم دياز نادي ريـال مدريد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ