ضربة قوية لريال مدريد

كتب - محمد الميموني :

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء٬عن إصابة إبراهيم دياز لاعب خط الوسط وغيابه عن مباراة ريال مايوركا، ليزيد معاناة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني الممتاز.

وذكر نادي ريال مدريد عبر بيانه:"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا إبراهيم دياز٬ من قبل الخدمات الطبية، شخصت إصابته في العضلة المقربة الطويلة لفخذه الأيسر".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 75 بينما يحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 58 نقطة.