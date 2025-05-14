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تقارير تكشف موقف الوكرة القطري من الاستغناء عن حمدي فتحي للأهلي نهائيا

06:18 م الأربعاء 14 مايو 2025
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    تدخل قوي مع حمدي فتحي
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    حمدي فتحي وكهربا والسولية من مقر إقامة الأهلي في الدوحة
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    حمدي فتحي (1)
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    حمدي فتحي
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، موقف نادي الوكرة القطري من الاستغناء عن حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى النادي الأهلي بشكل نهائي.

وذكرت صحيفة "العرب" القطرية، أن الفريق القطري متمسك بشكل قوي بنجم الوسط المصري، خاصة في ظل الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب خلال الموسم الماضي بالدوري.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن اللاعب سينضم إلى النادي الأهلي في يونيو المقبل فقط، للمشاركة رفقة الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانضم حمدي فتحي إلى فريق الوكرة القطري في يوليو 2023، قادما من النادي الأهلي.

وشارك فتحي خلال الموسم الحالي رفقة فريق الوكرة في 27 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من صناعة هدف واحد فقط ولم يسجل أي هدف.

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حمدي فتحي النادي الأهلي كأس العالم للأندية فريق الوكرة القطري
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