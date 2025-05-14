ريال مدريد يطلب من ليفربول الحصول على أرنولد قبل المونديال

كتبت-هند عواد:

يرغب ريال مدريد الإسباني في حل الأزمة التي تواجه قبل كأس العالم للأندية، بخصوص صفقته الجديد ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد أرنولد بنهاية الموسم الحالي، وباتت محاولات ليفربول في تجديد تعاقد اللاعب بالفشل، ليرحل بالمجان إلى ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "تليجراف"، أن ريال مدريد يرغب في أن يكون أرنولد متاحا في كأس العالم للأندية (ينطلق يوم 14 يونيو).

وطلب ريال مدريد الإسباني من ليفربول الإنجليزي، السماح للاعبه ترينت ألكسندر أرنولد بالرحيل مجانًا حتى يتمكن من المشاركة في دور المجموعات بكأس العالم للأندية، ولم يتضمن طلب الفريق أي عرض مالي.

ويواجه ريال مدريد أزمة بشأن موعد انضمام أرنولد إلى صفوفه، إذ أن الإنجليزي ينتهي تعاقده مع الريدز يوم 30 يونيو، فيما تنطلق البطولة يوم 14.

ووفقا لصحيفة "تليجراف"، تواصل ريال مدريد مع ليفربول الأسبوع الماضي بعد إعلان ألكسندر-أرنولد نيته الرحيل، واعتقد البعض أن هذا التواصل لمعرفة المبلغ "الرمزي" الذي سيقبله الريدز للتخلي عن اللاعب قبل الموعد المحدد، لكن ريال مدريد طلب فقط انضمام ألكسندر-أرنولد إليهم مبكرًا.

ويأمل ريال مدريد أن يتخلى ليفربول عن خدمات الدولي الإنجليزي، مع اقتراحه بالتنازل عن راتبه للشهر الأخير، لكن يبدو أنه لا يمكن فرض هذه الصفقة دون موافقة الريدز، وذكرت مصادر أن المرينجي مستعدا لدفع مبلغ يتراوح بين 500 ألف و850 ألف جنيه إسترليني.

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