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على رأسهم حسام البدري.. الجهاز الفني لأهلي طرابلس يغادر إلى مصراتة

03:43 م الأربعاء 14 مايو 2025

حسام البدري مدرب أهلي طرابلس الليبي

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كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مطلع، موقف المدربين واللاعبين المصريين في ليبيا، بسبب الأحداث الراهنة التي تشهدها ليبيا، من اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، الملقب "أغنيوة"، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

ويشهد الدوري الليبي وجود مدربين ولاعبين مصريين على رأسهم المدير الفني حسام البدري والمدير الرياضي هادي خشبة بنادي أهلي طرابلس.

وقال المصدر لمصراوي، إن البدري وجهازه في طريقهم إلى مدينة مصراتة تمهيدا لعودتهم إلى مصر".

في سياق متصل، وقال هادي خشبة لمصراوي: "الحمدلله نحن بخير، لكن الأمور صعبة، نتواصل حاليا مع السفارة المصرية، لكن الأمور ازدادت صعوبة، بعدما كانت استقرت أمس".

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