هادي خشبة لمصراوي: "الأمور ازدادت صعوبة ونتواصل مع السفارة في ليبيا"

كتبت-هند عواد:

تحدث هادي خشبة المدير الرياضي لأهلي طرابلس الليبي، عن تدهور الأوضاع في ليبيا، إثر الأحداث السياسية الراهنة في المنطقة.

وقال خشبة في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمدلله نحن بخير، لكن الأمور صعبة".

وأضاف: "نتواصل حاليا مع السفارة المصرية، لكن الأمور ازدادت صعوبة، بعدما كانت استقرت أمس".

وأعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إيقاف المباريات في جميع المسابقات (بينها الدوري الليبي)، وذلك في المنطقة الثانية (الغربية)، حتى إشعار آخر.

وشهدت العاصمة طرابلس مساء الإثنين، اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، الملقب "أغنيوة"، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

ويشهد الموسم الحالي من الدوري الليبي تواجد مدربين ولاعبين مصريين على رأسهم المدير الفني حسام البدري والمدير الرياضي هادي خشبة بنادي أهلي طرابلس، بجانب عدد من اللاعبين أبرزهم محمود عبدالمنعم "كهربا" بالاتحاد، أحمد ياسر مع فريق التحدي بجانب رباعي فريق المجد الليبي: عمرو موسي، علي فتحي، محمد بازوكا وعمر السعيد.