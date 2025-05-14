مالك نادي نوتنجهام فورست يحمل هاتف صُدر منذ 9 سنوات.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد مباراة نوتنجهام فورست وليستر سيتي الماضية، التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أن رئيس النادي الأنجليزي، إيفانجيلوس ماريناكيس، دخل في مشادة كلامية مع المدرب نونو سانتو عقب التعادل مع ليستر سيتي.

هاتف مالك نادي نوتنجهام فورست يثير الجدل

وخلال ذلك المشهد ظهر رئيس نادي نوتنجهام فورست حاملا هاتف في يده، لكنه كان من الإصدارات القديمة الخاصة بشركة أيفون.

وعند البحث تبين أنه هاتف محمول من نوع أيفون 7، الذي تم إصداره 16 سبتمبر 2016 حتى توقف في 10 سبتمبر 2019.

وبالبحث عن السعر الحالي للهاتف المحمول عبر عدد من المواقع الأجنبية والمختصة في الأسعاء، وجدنا أن متوسط سعر الهاتف يُقدر من 59 إلى 94 دولار (2977: 4744 جنيه مصري).

وبعد ذلك أصدر نادي نوتنجهام فورست بيانا رسميا يوضح فيه حقيقة ما حدث بين مالك النادي والمدرب البرتغالي نونو سانتو.

وقال النادي في البيان أن حالة الغضب التي ظهر فيها إيفانجيلوس ماريناكيس كانت بسبب إصابة اللاعب تايو أونيي، والذي كان إشراكه خطئا من الطاقم الطبي للفريق الإنجليزي.