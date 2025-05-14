نتائج مباريات يوم الثلاثاء 13 مايو

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وفاز النادي الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، وحقق بيراميدز الفوز على الزمالك بهدف دون رد.

نتائج الدوري المصري الممتاز

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - (1-0)

بيراميدز ضد الزمالك - (1-0)

البنك الاهلي ضد حرس الحدود - (1-1)

المصري ضد فاركو - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

بلد الوليد ضد جيرونا - (0-1)

ريال سوسيداد ضد سيلتا فيجو - (0-1)

إشبيلية ضد لاس بالماس - (1-0).. جاري الآن

نتائج كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

الزمالك ضد درب السلطان - (14-20).. مباراة مركز ثالث

الأهلي ضد الترجي - (24-15).. مباراة البطل