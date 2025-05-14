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كأس إيطاليا

بولونيا

- -
22:00

ميلان

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
20:00

فالنسيا

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

12:24 ص الأربعاء 14 مايو 2025

مواعيد مباريات اليوم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو.

ويلتقي نادي ريال مدريد نظيره ريال مايوركا في الدوري الإسباني، بينما يواجه إي سي ميلان منافسه بولونيا في نهائي كأس إيطاليا.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد ريال مايوركا - 10:30 مساء - بي إن سبورت 1
ألافيس ضد فالنسيا - 8:00 مساء - بي إن سبورت 3
فياريال ضد ليجانيس - 8:00 مساء - بي إن سبورت 4

موعد مباراة نهائي كأس إيطاليا

إي سي ميلان ضد بولونيا - 10:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

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مواعيد مباريات اليوم كأس إيطاليا الدوري الإسباني
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