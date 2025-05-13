صحيفة سعودية: مدرب الأهلي المصري الجديد يصل القاهرة في هذا الموعد

كتب - محمد القرش:

نشرت صحيفة الميدان السعودية تقريرا عن مدرب الأهلي المصري الجديد، مع تحديد موعد وصوله إلى مصر استعدادا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الأهلي المصري استقر على تعيين المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو لقيادة فريق الكرة الأول خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

وأضافت أن المدرب الإسباني من المقرر ان يصل القاهرة فجر غدا الأربعاء من أجل قيادة الأهلي والتوقيع رسميًا على العقد.

وكان نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أعلن رحيل مدربه بعد توقيعه مع نادي آخر.

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