صحفي ليبي يكشف لمصراوي مصير الدوري بعد أحداث طرابلس

كتبت-هند عواد:

كشف الصحفي الرياضي الليبي عبداللطيف السكير، الوضع الراهن في الدوري الليبي، بعد قرار لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بإيقاف جميع المباريات في مختلف المسابقات.

وقال الاتحاد الليبي في بيان رسمي، سيتم إيقاف جميع المباريات في مختلف المسابقات التي تُشرف عليها اللجنة في المنطقة الثانية (المنطقة الغربية)، حتى إشعارٍ آخر.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، حالة من الفوضى والاضطرابات، إثر أحداثا سياسية وأمنية غير مستقرة.

وقال عبداللطيف السكير لمصراوي: "الدوري سيستأنف ويعود لطبيعته في المنطقة الغربية، والأسبوع الحالي ستلعب مباريات دور الـ 16 لمسابقة الكأس، وفي المنطقة الغربية الدوري مستمر بشكل طبيعي".

وأضاف: "الفرق في المنطقة الشرقية تلعب حاليا جولات مرحلة التتويج، أما المنطقة الغربية أنهت المرحلة الأولى بالكامل، وتبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد المقبل، وتضم نادي الاتحاد الذي يلعب فيه المصري محمود كهربا، وأهلي طرابلس الذي يدربه حسام البدري".

واختتم: "التوقف اختتام مرحلة الذهاب من السداسي الأول والإياب يوم الأحد المقبل، الدوري في الأساس بشكله الطبيعي حاليا توقف لانتهاء المرحلة على أن يكون الاستئناف الأسبوع المقبل، بإذن الله مش هيتوقف، هذا عارض بسيط".

ويقام الدوري الليبي بنظام المنطقتين بمشاركة 35 فريقا، إذ تضم كل منطقة مجموعتين، المنطقة الأولى تضم 17 فريقًا يتم تقسيمها إلى مجموعتين، المنطقة الثانية تضم 18 فريقًا يتم تقسيمها أيضًا إلى مجموعتين.

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