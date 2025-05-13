أول نادي إنجليزي يكشف عن قميصة لموسم 2025/26 (صور)

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي مانشستر سيتي عن عن قميصه الجديد لموسم 2025/26، كأول نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكالعادة جاء القميص باللون الأزرق، لكن تم إضافة شريط أبيض.

وتم تقديم هذا الشعار لأول مرة على قمصان الفريق في سبعينيات القرن العشرين، وارتداه عظماء النادي مثل مايك سمربي، وكولين بيل، وفرانسيس لي، وتوني بوك، ويتمتع هذا الشعار بتاريخ طويل وحافل مع مانشستر سيتي. (وفقا للموقع الرسمي للنادي)

ويظهر هذا التصميم المميز لمانشستر سيتي، الذي شوهد تاريخيًا على قمصان الفريق خارج أرضه، لأول مرة على قمصان الفريق الأساسية لموسم 2025/26، مما يخلق اتصالاً بالماضي بتصميم مستقبلي، ويسد الفجوة بين الأجيال المختلفة من مشجعي السيتي.