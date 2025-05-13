أهلي طرابلس يكشف موقف البدري من الاستمرار بعد أحداث ليبيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي، عقد رئيس مجلس إدارته محمد المشاي اجتماعاً مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري والمدير التنفيذي للنادي.

وأشار نادي أهلي طرابلس، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الوضع الحالي للنادي واستعدادات المرحلة المقبلة، حيث أكد الدكتور المشاي على استمراره على رأس مجلس الادارة وتحمله الكامل لمسؤوليات إدارة النادي خلال الفترة القادمة.

وقدّم رئيس مجلس الإدارة تطمينات كاملة للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا دعمه اللامحدود للفريق الأول وكل فرق النادي، مع التركيز على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح.

واختتم الاجتماع بتأكيد الوحدة والثقة بين الإدارة والجهاز الفني، في خطوة تُعزز مسيرة النادي نحو تحقيق أهدافه الطموحة وبهذا سيواصل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري مهامه وسيستأنف الفريق تدريباته اعتباراً من يوم الغد الأربعاء.

حسام البدري قد تولى المهمة الفنية لفريق أهلي طرابلس في شهر مارس الماضي.

وكانت العاصمة طرابلس شهدت مساء أمس الإثنين، اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "أغنيوة"، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

ويشهد الموسم الحالي من الدوري الليبي تواجد مدربين ولاعبين مصريين على رأسهم المدير الفني حسام البدري والمدير الرياضي هادي خشبة بنادي أهلي طرابلس، بجانب عدد من اللاعبين أبرزهم محمود عبدالمنعم "كهربا" بالاتحاد، أحمد ياسر مع فريق التحدي بجانب رباعي فريق المجد الليبي: عمرو موسي، علي فتحي، محمد بازوكا وعمر السعيد.

اقرأ أيضًا:

البدري لمصراوي: ملتزمون بالبقاء في الفندق ونحاول العودة لمصر بسبب اشتباكات طرابلس

مصدر يوضح لمصراوي حقيقة مشاركة المريخ السوادني بالدوري المصري