بعد غياب 12 عامًا.. كم مره تأهل منتخب مصر للشباب لكأس العالم؟

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح منتخب مصر للشباب تحت 20 عاماً في حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2025، بعد غياب دام 12 عامًا، وذلك عقب تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر حاليًا.

وجاء التأهل المونديالي بعد فوز درامي ومثير للمنتخب المصري على نظيره الغاني في ربع نهائي البطولة، حيث حسم "الفراعنة" المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

المنتخب المصري تقدم مبكرًا بهدفين من توقيع مؤمن شريف في الدقيقتين 19 و26، قبل أن يقلص منتخب غانا الفارق بهدف عزيز عيسى في نهاية الشوط الأول، ثم أحرز عبدول سليمانا هدف التعادل القاتل في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليُمدد المباراة إلى شوطين إضافيين لم يشهدا أي تغيير في النتيجة.

وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس أحمد منشاوي بتصديه لإحدى الركلات، ليقود مصر إلى مربع الكبار ويحسم تأهلها رسميًا إلى مونديال الشباب.

كم مرة تأهل منتخب مصر للشباب لكأس العالم؟

يعد هذا التأهل هو التاسع في تاريخ منتخب مصر لكأس العالم للشباب، بعد مشاركاته السابقة في أعوام: 1981، 1991، 2001، 2003، 2005، 2009، 2011، و2013.

وكانت أبرز إنجازات مصر في البطولة العالمية تحقيق المركز الثالث في نسخة 2001 التي أقيمت في الأرجنتين.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025، بينما يواصل منتخب مصر مشاركته في كأس أمم أفريقيا الحالية بهدف المنافسة على اللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه.