باريس سان جيرمان يقلب الطاولة ويطالب مبابي بـ 98 مليون يورو.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

عاد التوتر ليخيم مجددًا على العلاقة بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، لكن هذه المرة داخل أروقة المحاكم، بعدما تفجرت أزمة قانونية بين الطرفين تتعلق بالمستحقات المالية عقب رحيل النجم الفرنسي إلى ريال مدريد.

وبينما يطالب مبابي بالحصول على مبالغ متأخرة من ناديه السابق، جاء رد باريس سان جيرمان عنيفًا، حيث سلك مسارًا قانونيًا معاكسًا للمطالبة بتعويض مالي ضخم، في فصل جديد من الصراع بين اللاعب والنادي الذي تربى بين جدرانه.

ويعود أصل الخلاف إلى رفض مبابي تجديد عقده مع الفريق الباريسي، والذي انتهى في صيف 2024، مفضّلًا الرحيل مجانًا إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

في المقابل، كان مبابي قد رفع دعوى قضائية ضد ناديه السابق يطالب فيها بالحصول على مستحقات مالية متأخرة تبلغ 55 مليون يورو، تشمل رواتب ومكافآت عن موسمه الأخير مع الفريق.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن جلسة استماع عُقدت أمس الاثنين شهدت مطالبة محامي باريس سان جيرمان بإلزام مبابي بسداد مبلغ 98 مليون يورو، مؤكدين أن اللاعب لم يقدم أي مستندات تثبت أحقيته بالمبلغ الذي يطالب به، مشددين على أنه "لا يملك الحق القانوني" في الحصول على تلك المستحقات.

كما قام النادي برفع طعن رسمي أمام محكمة الاستئناف في باريس، اعتراضًا على قرار رابطة الدوري الفرنسي التي أمرت بصرف مبالغ مالية لصالح مبابي في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

ولم يكتفِ باريس سان جيرمان بذلك، بل قدّم دعوى مضادة ضد مبابي، تتهمه فيها بـ"المماطلة المتعمدة في تمديد عقده"، وهي الخطوة التي يعتبرها النادي قد ألحقت ضررًا ماديًا ومعنويًا به.