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بظهور مرموش وهالاند.. مانشستر سيتي يعلن عن الطقم الأساسي للموسم الجديد (صور)

11:37 ص الثلاثاء 13 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مانشستر سيتي
  • عرض 4 صورة
    مانشستر سيتي
  • عرض 4 صورة
    مانشستر سيتي
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كتب- محمد عبدالهادي:

في خطوة تمزج بين الحداثة والتاريخ العريق، كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن طقمه الأساسي الجديد لموسم 2025-2026، بتصميم يُعيد إلى الأذهان أحد أبرز أنماط القمصان التي ارتبطت بتاريخ النادي في السبعينيات، مع لمسات عصرية تعكس هوية "السيتيزنس" المتجددة.

القميص الجديد يتميز بلونه الأزرق السماوي التقليدي، لكنه يأتي هذا الموسم مزدانًا بشريط قطري أبيض بارز، في إحياء مباشر للتصميم الأيقوني الذي لطالما اقترن بأمجاد مانشستر سيتي.

فيديو الكشف عن القميص صُوّر في منطقة كلايتون، معقل جماهير النادي، وعلى مقربة من ملعب الاتحاد، وشارك فيه عدد من نجوم الفريق الأول، من أبرزهم النجم المصري عمر مرموش، إيرلينج هالاند، فيل فودين، جاك جريليش، مانويل أكانجي، أوسكار بوب، وماتيو كوفاسيتش.

وسيكون الظهور الرسمي الأول للطقم الجديد خلال مشاركة مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية FIFA، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2025.

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مانشستر سيتي مرموش هالاند طقم مانشستر سيتي
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