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"كأس أمم أفريقيا للشباب ودوري سعودي".. نتائج مباريات يوم الإثنين 12 مايو

12:26 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

نتائج مباريات يوم الإثنين 12 مايو

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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية اليوم الإثنين 12 مايو، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وفاز منتخب مصر على غانا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، وحقق الفوز أيضا أتلانتا على روما في الدوري الإيطالي.

نتائج مباريات الدوري السعودي

الهلال ضد العروبة - (4-0)

النصر ضد الأخدود - (9-0)

نتائج مباريات كأس أمم أفريقيا

مصر ضد غانا - (2-2)

نيجيريا ضد السنغال - (0-0)

المغرب ضد سيراليون - (1-0)

جنوب أفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية - (1-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد روما - (2-1)

فينيزيا ضد فيورنتينا - (2-1)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات الدوري السعودي نتائج مباريات كأس أمم أفريقيا نتائج مباريات الدوري الإيطالي نتائج مباريات يوم الإثنين
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