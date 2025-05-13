النصر السعودي يقسو على الأخدود بـ 9 أهداف في الدوري السعودي

كتب - محمد عبد السلام:

حقق النصر السعودي فوزًا كبيرًا على نظيره الأخدود بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين في دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة عودة ساديو ماني إلى نغمة التهديف مرة أخرى ليسجل أربع أهداف في الدقيقة 6+40 و 59 و 64 و 74، وسجل أيضا أيمن يحيى في الدقيقة 16، وأحرز اللاعب جون دوران هدفين في الدقيقة 20 و52، مقابل هدف سجله بروزوفيتش في الدقيقة 27، وآخر سجله محمد مران من نقطة الجزاء بالدقيقة 90+4.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب الأخدود باولو فيتور في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

ترتيب النصر والأخدود في الدوري السعودي

وبهذا الفوز رفع فريق النصر رصيده إلى 63 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما توقف فريق الأخدود عن النقطة رقم 28 ليبقى في المركز قبل الأخير مهدداً بالهبوط.