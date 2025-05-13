مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

الزمالك

- -
17:30

منتدى درب سلطان

كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

الأهلي

- -
22:30

الترجي الرياضي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

لاس بالماس

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

البنك الاهلي

جميع المباريات

إعلان

النصر السعودي يقسو على الأخدود بـ 9 أهداف في الدوري السعودي

12:15 ص الثلاثاء 13 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة النصر والأخدود
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة النصر والأخدود
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة النصر والأخدود
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة النصر والأخدود
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة النصر والأخدود
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة النصر والأخدود
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة النصر والأخدود
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة النصر والأخدود
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة النصر والأخدود
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

حقق النصر السعودي فوزًا كبيرًا على نظيره الأخدود بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين في دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة عودة ساديو ماني إلى نغمة التهديف مرة أخرى ليسجل أربع أهداف في الدقيقة 6+40 و 59 و 64 و 74، وسجل أيضا أيمن يحيى في الدقيقة 16، وأحرز اللاعب جون دوران هدفين في الدقيقة 20 و52، مقابل هدف سجله بروزوفيتش في الدقيقة 27، وآخر سجله محمد مران من نقطة الجزاء بالدقيقة 90+4.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب الأخدود باولو فيتور في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

ترتيب النصر والأخدود في الدوري السعودي

وبهذا الفوز رفع فريق النصر رصيده إلى 63 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما توقف فريق الأخدود عن النقطة رقم 28 ليبقى في المركز قبل الأخير مهدداً بالهبوط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النصر السعودي الأخدود السعودي الدوري السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان