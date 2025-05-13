صعبة التحطيم.. 5 أرقام قياسية إعجازية في تاريخ كرة القدم

كتب - محمد القرش:

شهد تاريخ كرة القدم تحقيق العديد من الأرقام القياسية التاريخية، لكن هناك أرقام إعجازية يصعب كسرها أو تحقيقها مرة أخرى في المستقبل.

واحدة من تلك الأرقام التاريخية عندما شارك ليفاندوفسكي بديلا في مباراة بايرن ميونخ ضد فولفسبورج ليسجل 5 أهداف خلال 9 دقائق (من الدقيقة 51 إلى الدقيقة 60).

ورقم قياسي إعجازي آخر حققه رونالد كومان عندما سجل 253 هدفا خلال مسيرته الكروية.

أرقام قياسية إعجازية في تاريخ كرة القدم

- أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي - ساديو ماني (2.56 ثانية)

- أكثر مدافع تسجيلا للأهداف - رونالد كومان (253 هدفا)

- أصغر لاعب يفوز بكأس العالم - بيليه - (17 عاما و239 يوما)

- أصغر لاعب يفوز بالكرة الذهبية - رونالدو الظاهرة (21 عاما)

- أكثر لاعب بديل يسجل أهداف - ليفاندوفسكي (5 أهداف)