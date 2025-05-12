كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث البولندي تشيزني، حارس فريق برشلونة عن مستقبله مع الفريق في الفترة القادمة في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، وعن بكاءه بعد مباراة الفريق ضد ريال مدريد بالأمس الأحد.

ونقلت صحيفة "ماركا"، الإسبانية تصريحات الحارس تشيزني لوسائل إعلام بولندية وقال الحارس: "لا أنكر أنني تلقيت عرضًا لتمديد عقدي لمدة عامين، لكن القرار لا يتعلق بي وحدي، بل بعائلتي أيضًا، أعتقد أنني مدين لزوجتي وعائلتي بمشاورتهم في هذه القرارات. عادةً ما أتخذ القرارات الخاصة بكرة القدم، لكن هذه المرة مختلفة".

وتابع: "حين جئنا إلى برشلونة، كانت الخطة البقاء لعام واحد فقط، ثم العودة والاستمتاع بحياتنا بعيدًا عن الكرة، الآن، عليّ أن أُعيد تقييم الأمور، وهناك تفاصيل لوجستية تتعلق بالدراسة والانتقال وغيرها، في الوقت الحالي، أُفضل الاستمتاع باللحظة بدلاً من التفكير كثيرًا في مستقبلي".

وأضاف الحارس في تصريحات مؤثرة عن موسمه مع الفريق:"ما قدمه برشلونة هذا الموسم هو نوع من كرة القدم لم أشاهده في حياتي من قبل، هذا الفريق، من وجهة نظري، هو الأفضل في العالم هذا الموسم، صحيح أننا لم نفز بكل البطولات، لكننا افتقدنا للحظ والخبرة، خاصة في اللحظات الحاسمة، مثل نهاية المباراة أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال".

وعن انفعاله بعد الكلاسيكو، قال: "أحاول دائمًا ضبط مشاعري، سواء كانت إيجابية أو سلبية، لكن بعد نهاية الكلاسيكو، لم أتمكن من تمالك نفسي، وامتلأت عيناي بالدموع، كان شعورًا قويًا جدًا يصعب وصفه".

وفي ختام حديثه، أبدى الحارس إعجابه بنجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، قائلًا: "أنا من المعجبين بعقلية مبابي، حتى في أصعب اللحظات، لا يستسلم أبدًا. أعتقد أنه اللاعب الذي سجل في مرماي أكثر من أي لاعب آخر، فقد أحرز ضدي ما بين 8 و9 أهداف في أربع أو خمس مباريات فقط".

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