رغم الخسارة من برشلونة.. مبابي يهدد محمد صلاح في سباق الحذاء الذهبي

كتب- محمد عبدالهادي:

اشتعل الصراع على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي دوريات أوروبا، بعدما قلب النجم الفرنسي كيليان مبابي الموازين هذا الأسبوع، واقتحم دائرة المنافسة بقوة رغم سقوط فريقه ريال مدريد أمام غريمه برشلونة.

ففي كلاسيكو الدوري الإسباني، الذي انتهى بخسارة ريال مدريد بنتيجة 3-4 أمام البارسا، خطف مبابي الأضواء بتسجيله الأهداف الثلاثة لفريقه، رغم الهزيمة التي قربت برشلونة من لقب الليطا بعد توسيع الفارق إلى 7 نقاط قبل 3 جولات فقط من النهاية.

وأصبح النجم الفرنسي هداف الدوري الإسباني منفردًا بـ27 هدفاً، متفوقًا بفارق هدفين على منافسه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي اكتفى بتسجيل هدف وحيد في الكلاسيكو لصالح برشلونة.

وتألق مبابي في الليجا انعكس على سباق الحذاء الذهبي، حيث قفز إلى المركز الثالث برصيد 54 نقطة، ليصبح على بُعد هدفين فقط من اللحاق بالمصري محمد صلاح، نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، الذي يحتل المركز الثاني بـ56 نقطة من 28 هدفاً، رغم فشله في التسجيل خلال تعادل فريقه 2-2 مع أرسنال هذا الأسبوع.

وفي المقابل، يواصل السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، التربع على صدارة السباق بـ57 نقطة من 38 هدفاً، ليبقى المتصدر رغم المطاردة القوية من صلاح ومبابي.

وتراجع البولندي ليفاندوفسكي إلى المركز الخامس، متساوياً مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، والذي رفع رصيده إلى 50 نقطة (25 هدفاً) بعد تسجيله هدفاً في الفوز على بروسيا مونشنغلادباخ.

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