ركلات الترجيح تبتسم للفراعنة أمام غانا وتمنحهم بطاقة التأهل لكأس العالم (فيديو)

كتبه: محمد عبد السلام

نجح منتخب مصر للشباب في حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم تحت 20 عامًا، والمقرر إقامته في تشيلي، بعد فوزه على منتخب غانا بركلات الترجيح، في المباراة التي أُقيمت اليوم الإثنين 12 مايو على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا للشباب.

وتمكن لاعبو الفراعنة من تنفيذ جميع ركلات الترجيح بنجاح، فيما أضاع المنتخب الغاني الركلة الثانية بعد تصدٍّ رائع من الحارس أحمد منشاوي، ليقود كتيبة المدرب أسامة نبيه إلى نصف نهائي البطولة ومواجهة مرتقبة أمام منتخب المغرب.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما بين المنتخبين ثم حسمها المنتخب الوطني بركلات الترجيح بنتيجة (5 ـ 4)

وبهذا الانتصار، يواصل منتخب مصر مشواره في البطولة الأفريقية، متأهلاً إلى المربع الذهبي وضامنًا مقعدًا في كأس العالم 2025 تحت 20 عامًا.

عبدالله بوستانجي يسجل الركلة الأخيرة لمصر ويحسم تأهل منتخب الشباب إلى كأس العالم 🇪🇬⚽️#كأس_أمم_إفريقيا_تحت_20_عاماً pic.twitter.com/9omut9V6At — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2025