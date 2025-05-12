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موعد مباراة منتخب مصر والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب

10:23 م الإثنين 12 مايو 2025

مصر وغانا

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كتب - محمد عبد السلام:

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على غانا بركلات الترجيح، ليضمن تأهله إلى منافسات كأس العالم في تشيلي.

وصعدت المغرب إلى نصف النهائي لمواجهة مصر، بعد الفوز على حساب سيراليون بنتيجة 1-0 مساء اليوم الإثنين.

وبهذا الفوز يتقابل كلا من منتخب مصر ومنتخب المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وتقام مباراة مصر والمغرب يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي في تمام التاسعة مساء.

يذكر أن منتخب مصر قد توج بكأس أمم أفريقيا للشباب أربع مرات.

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مصر والمغرب منتخب الشباب
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