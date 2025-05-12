احتفالات منتخب مصر للشباب بتأهل كأس العالم (صور وفيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

فاز منتخب مصر للشباب على نظيره غانا اليوم الإثنين ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لموسم 2024/25.

ونجح منتخب مصر بالفوز على نظيره غانا بضربات الترجيح وتأهل إلى كأس العالم بنتيجة 5 ـ 4.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما بين منتخب الشباب بقيادة المدير الفني أسامة نبيه وغانا.

ويذكر أن منتخب مصر للشباب يواجه نظيره منتخب المغرب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.