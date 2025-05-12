منتخب مصر يصعد كأس العالم للشباب بعد مباراة ماراثونية أمام غانا

كتب ـ محمد الميموني :

ضمن منتخب مصر للشباب بطاقة تأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة التي تستضيفها دولة تشيلي بعد الفوز على غانا.

وفاز منتخب مصر للشباب على غانا بعد مباراة ماراثونية جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور ربع النهائي انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 5 ــ4.

وكانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما ليلجأ المنتخبين لشوطين إضافيين لم يشهدا أي جديد على مستوى الأهداف.

وكان منتخب مصر قد أنهى الشوط الأول من المباراة التي تقام على ستاد قناة السويس بالتقدم بهدفين مقابل هدف سجلهما بالدقيقتين 19 و27 عن طريق اللاعب مؤمن شريف، فيما سجل منتخب غانا الهدف الأول بالدقيقة 45+1 عن طريق لاعبه عيسى ثم خطف زميله سليماني التعادل من نقطة الجزاء في الدقيقة 11+90.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لكأس العالم.