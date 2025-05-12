"ماكينة بطاقات وركلات جزاء ويعرفه الأهلي والزمالك".. صافرة رومانية تدير نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، تعيين الحكم الروماني إستفان كوفاتش لإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا موسم 2025، التي ستجمع بين إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأدار الحكم صاحب الـ 40 عامًا في مسيرته 557 مباراة أشهر خلالها 2939 بطاقة حمراء مقابل 107 بطاقة تحولت لحمراء منها فيما أشهر 87 بطاقة حمراء واحتسب 176 ركلة جزاء.

وجاء تأهل إنتر ميلان إلى النهائي بعد تفوقه على برشلونة في نصف النهائي بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين، فيما تأهل باريس سان جيرمان على حساب أرسنال الإنجليزي بعد الفوز عليه 3-1 في مجموع اللقاءين.

وضمت قائمة الطاقم التحكيمي للمباراة النهائية الأسماء التالية:

حكم الساحة: إستفان كوفاتش (رومانيا)

المساعد الأول: ميهاي ماريكا (رومانيا)

المساعد الثاني: فرينتس تونيوقي (رومانيا)

الحكم الرابع: جواو بينهيرو (البرتغال)

حكم الفيديو (VAR): دينيس هيغلر (هولندا)

مساعد حكم الفيديو: كاتالين بوبا (رومانيا)

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

وسبق وأدار حكم إستفان كوفاتش سبق له إدارة عدد من المباريات المهمة، من بينها:

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري بتاريخ 30 مارس 2019، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

مواجهة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر يوم 26 يونيو 2022، التي انتهت بفوز الأهلي 2-1 وتأهله إلى نصف النهائي.

وأدار كوفاتش سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان وليفربول في دور الـ16، التي انتهت بفوز الفريق الباريسي بركلات الترجيح.

وسبق للحكم الروماني أن أدار نهائي الدوري الأوروبي 2024، الذي توج فيه أتالانتا الإيطالي على حساب باير ليفركوزن، إضافة إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022، الذي فاز به وست هام يونايتد الإنجليزي على فيورنتينا الإيطالي.