منتخب مصر للشباب يلدغ غانا بهدفين في الشوط الأول من بطولة أفريقيا (فيديو)
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كتب ـ محمد الميموني:
يواجه منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا نظيره منتخب غانا اليوم الإثنين، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم لموسم 2024/25.
وكان منتخب مصر قد أنهى الشوط الأول من المباراة التي تقام على ستاد قناة السويس بالتقدم بهدفين بالدقيقتين 19 و27 عن طريق اللاعب مؤمن شريف.
ويذكر أن منتخب مصر حال فوزه على نظيره غانا اليوم بقيادة المدير الفني أسامة نبيه، سيصعد لكأس العالم للشباب الذي سيقام في دولة تشيلي.
مؤمن شريف يفتتح التسجيل للمنتخب المصري 🇪🇬⚽️#كأس_أمم_إفريقيا_تحت_20_عاماً pic.twitter.com/FuXYMWG6io
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2025
مؤمن شريف يُضاعف النتيجة لمنتخب مصر 🇪🇬⚽️#كأس_أمم_إفريقيا_تحت_20_عاماً pic.twitter.com/UKGJ9QU9U1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2025
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