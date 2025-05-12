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منتخب مصر للشباب يلدغ غانا بهدفين في الشوط الأول من بطولة أفريقيا (فيديو)

07:54 م الإثنين 12 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مباراة منتخب مصر للشباب وغانا
  • عرض 9 صورة
    مباراة منتخب مصر للشباب وغانا
  • عرض 9 صورة
    مباراة منتخب مصر للشباب وغانا
  • عرض 9 صورة
    مباراة منتخب مصر للشباب وغانا
  • عرض 9 صورة
    مباراة منتخب مصر للشباب وغانا
  • عرض 9 صورة
    مباراة منتخب مصر للشباب وغانا
  • عرض 9 صورة
    مصر وغانا (1)
  • عرض 9 صورة
    مصر وغانا (2)
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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا نظيره منتخب غانا اليوم الإثنين، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم لموسم 2024/25.

وكان منتخب مصر قد أنهى الشوط الأول من المباراة التي تقام على ستاد قناة السويس بالتقدم بهدفين بالدقيقتين 19 و27 عن طريق اللاعب مؤمن شريف.

ويذكر أن منتخب مصر حال فوزه على نظيره غانا اليوم بقيادة المدير الفني أسامة نبيه، سيصعد لكأس العالم للشباب الذي سيقام في دولة تشيلي.

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