منتخب مصر للشباب يلدغ غانا بهدفين في الشوط الأول من بطولة أفريقيا (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا نظيره منتخب غانا اليوم الإثنين، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم لموسم 2024/25.

وكان منتخب مصر قد أنهى الشوط الأول من المباراة التي تقام على ستاد قناة السويس بالتقدم بهدفين بالدقيقتين 19 و27 عن طريق اللاعب مؤمن شريف.

ويذكر أن منتخب مصر حال فوزه على نظيره غانا اليوم بقيادة المدير الفني أسامة نبيه، سيصعد لكأس العالم للشباب الذي سيقام في دولة تشيلي.