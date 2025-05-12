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خطأ حارس منتخب مصر يتسبب في هدف لصالح غانا (فيديو)

07:41 م الإثنين 12 مايو 2025

منتخب مصر للشباب

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كتب ـ محمد الميموني:

تكبد منتخب مصر للشباب هدفًا بالدقيقة 45+4 من عمر مباراته أمام نظيره غانا بعد كرة أخطأ حارس المرمى عبد المنعم تامر في التصدي لها.

وكان منتخب مصر قد أنهى الشوط الأول بالتقدم بهدفين بالدقيقتين 19 و27 عن طريق اللاعب مؤمن شريف.

وحال فوز منتخب مصر للشباب على نظيره غانا سيضمن بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للشباب التي ستقام في دولة تشيلي.

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منتخب مصر للشباب غانا
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