رسميا.. كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل

كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بشكل رسمي تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مديرًا فنيًا لمنتخب البرازيل، في الفترة المقبلة، بعد نهاية مهمة المدرب مع ريال مدريد.

وسيقود كارلو أنشيلوتي، ريال مدريد خلال المباريات الـ3 المتبقية للميرنجي في الدوري الإسباني، أمام مايوركا وإشبيلية، وريال سوسيداد.

وكشف إدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن قيادة أنشيلوتي لمنتخب البرازيل حتى نهائيات كأس العالم 2026.

ويبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهمته مع منتخب البرازيل في المباراتين المقبلتين للسامبا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام الإكوادور وباراجواي بالشهر المقبل.