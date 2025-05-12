"قفز من سفينة القراصنة".. ماذا قالت صحف جنوب إفريقيا عن رحيل خوسيه ريفيو؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو، حديث الوسط الرياضي المصري بعد ارتباط اسمه لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

وأعلن نادي أورلاندو بايرتس اليوم الإثنين، رحيل مدربه بشكل رسمي عن تدريب الفريق بعد الاتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد، وذلك بسبب ارتباطه بتدريب نادٍ جديد ولكن دون الكشف عن إسمه.

في هذا السياق تحدثت صحف جنوب إفريقيا عن رحيل الإسباني خوسيه ريفيرو كالتالي:

أكدت صحيفة "LOL"، الجنوب إفريقية، أن ريفيرو سيرحل عن أورلاندو غدًا الثلاثاء بعد مباراة جولدن أروز.

وكتب الصحفي المتخصص "مايكل شيرمان"، خوسيه ريفيرو المدرب الحاصل علي 4 ألقاب كأس ووصيف الدوري مرتين سيغادر الفريق في الساعات القادمة.

بينما كتبت صحيفة news24""، الجنوب إفريقية عنوانًا" (خوسيه ريفيرو يقفز عن صحيفة القراصنة مبكرً".

وذكرت في تقريرها أن المدرب سيخوض مباراته الأخيرة غدًا بعد إنهاء تعاقده بشكل مبكر لاتفاقه مع نادٍ جديد غير معلن.