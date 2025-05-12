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الأبطال.. ماذا كتبت الصحف العالمية عن فوز برشلونة أمام الريال؟

02:23 م الإثنين 12 مايو 2025
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    صحيفة سبورت 1
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    صحيفة ماركا
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    صحيفة ديبورتيفو
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    صحيفة اس الاسبانية
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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الانتصار المثير الذي حققه برشلونة على غريمه ريال مدريد بنتيجة 4-3، عناوين الصحف الرياضية العالمية، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وأشادت الصحف بالأداء الهجومي الكبير للفريقين، و بالحسم الدرامي الذي جاء في واحدة من أكثر مباريات الكلاسيكو إثارة في السنوات الأخيرة، حيث تناوب الفريقان على التقدم في النتيجة، قبل أن يحسم برشلونة المواجهة في الدقائق الحاسمة.

وجاء عنوان صحيفة "ماركا" كالتالى: "البارسا يفوز بالليجا رقم 28".

فيما كتبت صحيفة "آس": "البارسا يعانق الليجا".

بينما كتبت صحيفة "سبورت": "مدريد.. قم بتحية البطل".

وجاء عنوان صحيفة "موندو ديبورتيفو": "على طريقة الأبطال".

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فوز برشلونة أمام الريال الصحف الرياضية العالمية الدوري الإسباني
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