كتب - محمد القرش:

أعلن نادي أورلاندو بايرتس رحيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم، خوسيه ريفيرو، بعدما وقع لنادي جديد دون ذكر اسمه.

وكشف مصدر مطلع، في تصريحات خاصة "لمصراوي"، أن ريفيرو يصل القاهرة خلال الساعات المقبلة؛ من أجل التفاوض مع الأهلي لتولي القيادة الفنية بدء من كأس العالم للأندية.

من هو المدرب خوسيه ريفيرو؟

ولد المدرب الإسباني في 15 سبتمبر 1977 "47 عاما" في مدينة فيجو الواقعة شمال غرب إسبانيا.

وبدأ حياته المهنية مدربا لفريق شباب سيلتا فيجو الإسباني في موسم 2010/11، قبل أن يتولى مدربا مساعدا لفريق هونكا الفنلندي بموسم 2014/15 ورحل بعدها بشهر واحد (من 1 يوليو 2014 حتى 31 ديسمبر من نفس العام).

وواصل خوسيه عمله كمدرب مساعد في نادي بالوكيرهو وهلسنكي الفنلندي حتى موسم 2018/19، قبل أن يتولى قيادته الأولى كمدرب رئيسي مع فريق إنتر توركو (من 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمبر 2021).

وانتقل الإسباني إلى الدوري الجنوب إفريقي من بوابة أورلاندو بايرتس في موسم 2022/23، قبل أن يعلن رحيله عن الفريق قبل نهاية الموسم بـ 5 مباريات.

إحصائيات مدرب الأهلي المحتمل

قاد خوسيه ريفيرو 232 مباراة مع الفرق التي تولى قيادتها (فاز 137، تعادل 35، خسر 60)، حيث جمع 446 نقطة "متوسط 1.92 نقطة لكل مباراة".

ومع أورلاندو بايرتس بجميع المسابقات خاض 130 مباراة (فاز 81، تعادل 22، خسر 27).

ماذا قدم إمام الفرق المصرية في دوري الأبطال؟

ووقع المدرب الإسباني في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا 2024/25 مع الأهلي، حيث فاز بمباراة وتعادل آخرى، وتأهل متصدرا للمجموعة برصيد 14 نقطة.

وواجه بيراميدز في نصف نهائي دوري الأبطال، إذ تعادل سلبيا في لقاء الذهاب وخسر بنتيجة 3-2 في مواجهة الإياب ليُنهي مشاركته الأفريقية.