سيناريو وحيد يضمن تتويج الاتحاد بالدوري السعودي اليوم

كتب- محمد عبدالهادي:

بات فريق الاتحاد قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025، بعد فوزه الكبير على الفيحاء بثلاثية نظيفة في الجولة الـ31 من عمر المسابقة، في لقاء أقيم مساء أمس الأحد.

بهذا الانتصار، رفع "العميد" رصيده إلى 74 نقطة، محتلًا صدارة جدول الترتيب بعد خوض 31 مباراة، حقق خلالها 23 فوزًا و5 تعادلات.

ويحتاج الاتحاد إلى تحقيق فوز واحد فقط في مبارياته الثلاث المتبقية أمام الرائد، الشباب، وضمك، ليضمن رسميًا التتويج بلقب الدوري، دون النظر إلى نتائج منافسيه.

ومن الممكن أن يُحسم اللقب رسميًا اليوم الإثنين، في حال تعثر الهلال أمام العروبة، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم ضمن الجولة ذاتها، حيث أن الحد الأقصى للنقاط الذي يمكن أن يصل إليه الهلال هو 77 نقطة.

في المقابل، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، و تنتظره أربع مباريات حاسمة ضد كل من العروبة، الفتح، الوحدة، والقادسية.

وبذلك، بات مصير اللقب في يد الاتحاد، الذي يكفيه انتصار واحد فقط من أصل ثلاث مواجهات متبقية ليعتلي منصة التتويج ويُتوج ببطولة الدوري رسميًا.