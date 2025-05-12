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فابريزيو يكشف موعد تعيين مدرب ريال مدريد الجديد

12:25 م الإثنين 12 مايو 2025

فريق ريال مدريد

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كتب - محمد القرش:

كشف الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو" موعد تعيين تشافي ألونسو مديرا فنيا لريال مدريد خلفا لكارلو أنشيلوتي.

وأكد الإيطالي أن صفقة تشافي ألونسو تم إتمامها لمدة 3 سنوات وحتى عام 2028.

وأوضح أن المدرب الإسباني وقع العقد بالفعل، حيث يخطط ريال مدريد لتعيينه مدربا بداية من كأس العالم للأندية 2025.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة بجانب كل من: الهلال السعودي، باتشوكا المكسيك، وسالزبورج النمساوي.

ويفتتح الريال مونديال الأندية بمواجهة الهلال السعودي يوم 18 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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