فابريزيو يكشف موعد تعيين مدرب ريال مدريد الجديد

كتب - محمد القرش:

كشف الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو" موعد تعيين تشافي ألونسو مديرا فنيا لريال مدريد خلفا لكارلو أنشيلوتي.

وأكد الإيطالي أن صفقة تشافي ألونسو تم إتمامها لمدة 3 سنوات وحتى عام 2028.

وأوضح أن المدرب الإسباني وقع العقد بالفعل، حيث يخطط ريال مدريد لتعيينه مدربا بداية من كأس العالم للأندية 2025.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة بجانب كل من: الهلال السعودي، باتشوكا المكسيك، وسالزبورج النمساوي.

ويفتتح الريال مونديال الأندية بمواجهة الهلال السعودي يوم 18 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء.

اقرأ أيضًا:

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وغانا في ربع نهائي كأس أفريقيا للشباب؟

"معلومة مش توقع".. مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري المصري